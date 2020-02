У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним дзевятим числу новинох „Руске слово” на бокох „Тижньовнїка” мож пречитац о звекшаню участвованя женох на виберанкових лїстинох, а „Нашо места” понукаю звит зоз схадзки СО Шид, спатраю плани Месней заєднїци Дюрдьов за тот рок, а пише и о проблему зоз псами блукачами.

Вербаска општина ше представела на саймох у Беоґрадзе и Новим Садзе, а польопривреднїком у општини Шид представена ИПАРД програма, о чим пише у рубрики „Економия”.

„Култура и просвита” зазначела подїї вязани за означованє Медзинародного дня мацеринского язика на Оддзелєню за русинистику у Новим Садзе и у керестурскей Школи, а ту и напис о диґитализованю рускей тастатури. Попри тих темох, наявени и 30. Фестивал рускей народней шпиванки „Ружова заградка”, и дати звит зоз схадзки Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу, док „Духовни живот” понука напис у котрим ше спатра кельо зме библийни людзе.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представена Ивана Будински зоз Руского Керестура, а ту и нове, на тот завод барз интересантне, предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

На бокох спортскей рубрики пише о роботи Карате клубу „Русин”, а на концу новинох „Горуци тепши”.

Додаток у тим чишлє „Литературне слово”.

