Вишло перше число „Дзвонох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая тих дньох вишло перше тогорочне число Християнского часопису „Дзвони” за януар.

У початней рубрики Духовне заренко, виривки зоз казанї нашого епарха кир Георгия на означованю Националного швета того року у Шидзе. Од рочнїцох нови предлуженя о 100-рочнїци шестрох Василиянкох на тим просторе и парохиї у Беркасове. Перши напис друга часц о живоце шестри Амброзиї Ани Джуджар родом з Керестура, док у другим о о. Владимирови Мудрови хтори бул парох у Беркасове.

У Дзвонох и други интересантни написи у стандардних рубрикох як Стереотипи, Актуалносци зоз вселенскей Церкви, Сримски дожица, Слово за живот и Шведоченя, и новосци зоз живота наших парохийох, а ту и прешлорочни матрикулни податки.

Рубрика На здогадованє приноши напис о покойним парохови о. Михайлови Макайови з нагоди 20-рокох його упокоєня, а рубрика за младих напис о духовним шведоченю трох керестурских леґиньох котри настрадали у транспортним нєщесцу пред 30 роками.

У додатку Богословска думка у часци пошвеценей паповому писму фамелийох напис о вихованю дзецох з пирка о. Михайла Малацка а у сериялу пошвеценому 100-рочнїци РНПД Янко Рамач пише прилог: „Список потребних стварох за керестурску церкву зоз 1797. року”.

Як дознава Рутенпрес, Дзвони пожня пре технїчни причини односно нєроботу друкарнї, а шлїдуюце будзе двочисло за фебруар/марец. Ище вше ше мож предплациц на Дзвони за 2020. рок на наших парохийох, претплата виноши 1000 динари, за Европу 50 еври, а за прейґокеански жеми 60 еври. Зоз претплату читаче помагаю виходзенє „Дзвонох”.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)