На нєдзелю ювилейна „Ружова заградка”

НОВИ САД – Тогорочни 30. ювилейни Фестивал новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка” отрима ше на нєдзелю, 1. марца, у новосадским Студию „М” зоз початком на 19,30 годзин, кед у голу будзе отворена вистава, а точно на 20 годзин почнє Фестивал, хтори ше будзе директно праношиц прейґ РТВ и интернет мрежи.

У змагательней часци Фестивала буду виведзени 14 нови композициї, а нове того року тото же ше композициї виведу под шифру, та док тирва гласанє нє будзе ше знац же хто автор композициї, хто написал текст и хто розписал аранжман. Аж док ше буду преглашовац побиднїки дознаме хто авторе, а авторство будзе писац и на обявеним компакт диску, хтори ше подзелї после Фестивала.

У ревиялней часци того року ше направи ретроспективу трицец „Ружових заградкох” дзе буду виведзени 14 вибрани композициї, алє з новима аранжманами на забавни способ. „Ружова заградка” того року укаже же кельо младих интерпретаторох Руснаци маю, на сцени буду три оркестри – Вельки тамбурови, Народни и Забавни оркестер.

У програми участвую коло 300 учашнїки, а гласац за своїх фаворитох годно лєм у Студию. После Фестивала будзе орґанизовани и коктел.

