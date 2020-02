РУСКИ КЕРЕСТУР – У амбуланти у Руским Керестуре уж єден час знова роби лєм єден лїкар общей пракси за старших пациєнтох, а пре одход лїкарки на положнїцке одсуство.

Як Рутенпрес дознава у Доме здравя Кула од директора др Жарка Шевина, за замену на тото роботне место уж розписали конкурс хтори тирва по 27. фебруар, так же початком марца у амбуланти би требал почац робиц и други лїкар, та би Керестурци основну здравствену защиту знова могли витвориц през цали роботни дзень.

