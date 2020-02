Млади керестурски рукометашки бавели у Червинки

РУСКИ КЕРЕСТУР – У спортскей гали, екипа дзивчатох до 12 рокох Женского рукометного клубу „Деронє” з Дероньох, хтора составена з рукометашкох зоз того места и з Руского Керестура, 24. фебруара бавела приятельске змаганє з екипу Червинки. Резултат бул нєришени 19:19.

Младшу екипу Дероньох тренира успишна керестурска рукометашка и першотимец Дероньох Николина Зорич вєдно зоз тренером першого тиму Славком Надьом тиж з Керестура. Керестурски школярки тренираю зоз Зоричову у школскей гали, а дероньски у своїм месце, алє вєдно наступаю на змаганьох.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)