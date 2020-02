Розподзелєни средства за софинансованє медийских проєктох

ШИД – Фахова комисия за оценьованє медийских проєктох хтори конкуровали за софинансованє з буджета Општини Шид препоручела же би од 28 приявених були софинансовани лєм дзевец проєкти.

За проєкти розподзелєни 10 милиони динари, а найвецей средствох достала „Сримска телевизия“ зоз Шиду – 4 800 000 динари, а „Сримски радио“, тиж зоз Шиду, достал 2 450 000 динари.

