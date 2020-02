Розчисцованє явней поверхносци у Коцуре

КОЦУРЕ – Тих дньох тирва розчисцованє явней поверхносци котра ше находзи на уходзе до Коцура, а котра у прешлим периоду була одредзена за одкладанє будовательного одпаду.

Понеже ше велї гражданє Коцура, алє и околних местох, нє притримовали тей одлуки, та ше на тей поверхносци нашло шмеце и рошлїнского походзеня, як и иншаки файти одруткох, на Совиту у Месней заєднїци одлучене же би ше тоту поверхносц очисцело и заварло.

– Одлучели зме заврец тоту поверхносц за одкладанє одпаду понеже ше, попри будовательного, ту нашли и рижни файти другого одпаду. Од тераз та надалєй, шицок будовательни и рошлїнски одпад валалчанє можу однєсц на депонию котра ше находзи на драги до Кули. Други файти одпаду нє дошлєбодзене вируцовац нїґдзе на явни поверхносци – визначела комунална роботнїца МЗ Коцур Ивана Бесерминї.

Плановане же би ше тот простор вировнало и розчисцело, а покля ше закончи зоз тоту акцию, на тей поверхносци буду посадзени древка.

Зоз МЗ Коцур апелую на гражданох най нє руцаю шмеце на места хтори за тото нє предвидзени, прето же на таки способ заґадзую животни стредок и загрожую здравє людзох и животиньох, а тиж творя бридку слику валала.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)