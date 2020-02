На општинским зоз физики успишни Ґлориян Штранґар

РУСКИ КЕРЕСТУР – На општинским змаганю основних школох з општини Кула зоз физики школяр седмей класи ОШ „Петро Кузмяк” Ґлориян Штранґар освоєл друге место и пласовал ше на окружне змаганє.

Општинске змаганє отримане у Сивцу 23. фебруара, а на нїм ище участвовали школярки шестей класи – Емина Бики хтора достала Похвалу и Елена Шомодї, а за змаганє их пририхтала наставнїца Кристина Сабадош.

Општинске змаганє отримане и зоз анґлийского язика у школи у Крущичу, тиж 23. фебруара, з керестурскей Основней школи участвовали школяре осмей класи Уна Планчак и Теодор Няради, а пририхтал их наставнїк Виктор Сакач. Планчакова од 23-ох змагательох була осма, цо добри резултат кед ше зна же на цалим змаганю посцигнуте лєм треце место, а за перши два нїхто нє витворел потребни боди.

