Руска кирилка и на мобилних телефонох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Софтверски инженєр, Мирослав Новта зоз Руского Керестура, нєдавно на своїм блоґу обявел упутство за инсталованє рускей тастатури на Андроид телефонох.

И попри тим же руска тастатура стандардизована и исновала як така на Андроид телефонох, розпорядок буквох на нєй бул по углядзе на розпорядок буквох русийского язика, на хтори хаснователє у Сербиї нє звикли.

Же би направел вименку, Мирослав з помоцу платформи „Ask any soft keyboard” дефиновал розпорядок буквох по углядзе на сербску тастатуру, и так олєгчал хасновательом писанє по руски до телефону.

Мирослав зоз вилекторованих руских текстох у електронскей форми формовал и словнїк, з помоцу хторого, на мобилним телефону хаснователя, буду ше понукац руски слова у зависносци од фреквенциї їх хаснованя. На тот способ тастатура автоматски виправя евентуални ґраматични гришки.

Од ситуацийох у хторих би руска тастатура була найпотребнєйша Мирослав визначує занятих у школи хтори тераз буду мац можлївосц уписовац годзини до електронского дньовнїку и зоз мобилних телефонох, тиж, потребна є и за виполньованє дзепоєдних урядових документох, а годно и писац порученя або уписовац телефонски контакти зоз руску кирилку.

Окрем упутства за инсталованє рускей тастатури, на його блоґу, мож почитац и о историї Руснацох.

