Ище ше мож приявиц до Школи за ваготни жени и родичох

КУЛА – Ище вше ше мож приявиц до безплатней седмодньовей Школи за ваготни жени и родичох, хтора ше отрима у Кули улїца Ленїнова 17, у просторийох Здруженя „Белава птица”. Плановани термин од 4. марца, алє приявени буду на час обвисцени чи то нє будзе даєден дзень познєйше.

Седмодньова безплатна школа наменєна ваготним женом, младим паром и шицким хтори уж постали родичи, а роздумую о преширйованю фамелиї. На обуки заинтересовани достаню информациї на тему здравя под час ваготносци, допатранє народзеного дзецка, пририхтованє за полог, пилатес за ваготни жени, розвой дзецка од родзеня по треци рок, воспитанє дзецка и улога оца у вихованю дзецка.

Обуку буду водзиц патронажни шестри, ґинеколоґ и фаховци за розвой дзецка, а приявиц ше треба на телефон 064/64-85-382 лєбо 025/724-177.

Орґанизаторе обуки здогадую младих родичох и на услугу патронажней шестри за народзене дзецко, хтора од юния прешлого року доступна шицким родичом за пейц до седем безплатни нащиви патронажней шестри пре обуку коло дойченя, допатраня пупка, купаня и шицких других потребох родичох кед мале дзецочко сцигнє до фамелиї. Нащива патронажней шестри ше заказує на телефон 064/64-85-382. Тота услуга безплатна и доступна у шицких местох општини Кула.

