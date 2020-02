Велька нащивеносц на преподаваню проф. др Жарка Илина

РУСКИ КЕРЕСТУР – Польопривредне подприємство „Т-pamˮ зоз Руского Керестура вчера, у Ресторану „Червена ружаˮ, орґанизовало фахово преподаванє хторе отримал професор на Польопривредним факултету у Новим Садзе др Жарко Илин, як и представнїки „Generaliˮ осиґураня.

На самим початку, спред Подприємства „T-pamˮ, присутних привитал Павле Малацко и обвисцел о можлївосцох софинансованя продукциї и одкупу огуркох корнишонох.

После представителя осиґуруюцей хижи „Generaliˮ, хтори представели условия за осиґуранє паприґи, проф. др Жарко Илин бешедовал о продукованю паприґи после забрани одредзених хемийних защитних средствох, потим о наводньованю по вецей фазох розвою паприґи, о мераню и контроли влажносци, о прикармйованю, о стресних ситуацийох за рошлїну як цо захладзенє, вельки количества дижджу, ляду и витру, як и о хаснованю защитних мрежох и правилним пребераню и вибору нашеня за продукцию.

После преподаваня присутни мали нагоду професорови поставиц питаня о проблемох у продукциї паприґи.

