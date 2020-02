Пратки у коцурским Каритасу

КОЦУР – Вчера, 27. фебруара, у просторийох парохиялного Каритасу ,,Марийов дом” у Коцуре, отримане друженє под назву Пратки. Як гварел його координатор Янко Салонтаї, подобни друженя ше часто орґанизує, алє можебуц би було добре кед би то було ище частейше.

– Жадаме орґанизовац рижни активносци у Каритасових просторийох, же бизме будовали лєпши одношеня медзи людзми, медзи ґенерациями, медзи шицкима. Пришли зме на идею орґанизовац тото друженє як пратки, а старшим ґенерацийом то у здогадованю як дацо миле. Шицких тото слово здогадує на друженє и часи як ше то дакеди робело – визначел Салонтаї.

Тому друженю присуствовали, попри активистох и волонтерох Каритасу, и старши парохиянє коцурскей парохиї, часни шестри з коцурского Манастиру, як и даскельо члени Церковного одбору грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици.

– Каритас вше ма за циль дїла милосердия и крочаї сочуствия ґу людзом у потреби, то смисел роботи Каритасу. Гваря же найвекша худоба чловека, потреба, дакеди и церпенє, теди кед ше почувствує осамено. Ми жадали през тоти пратки направиц дїла сочуствия з людзми котри ше так чувствую – гварел координатор коцурского Каритасу.

Вишиванє, приповедка, праткованє зоз ґитару и шпивом прикрашел Михайло Будински, котри, як ше зложели шицки, дал змист тому друженю и розвешелєл их.

