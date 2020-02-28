АНАТОМИЯ НАШОГО ЧАСУБЛОҐИ

Витайце на „Ружовей заградки”

автор з. няради 28. фебруар 2020

Того року славиме 30. родзени дзень Фестивалу новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка”. На самим початку, 1990. року, нїхто нє роздумовал же рубрика „Зоз ружових заградкох”, котра ше соботами емитовала у емисиї „Сервис 97” на наших радио габох, прерошнє до фестивалу. „Ружова заградка” урядово постала Фестивал 1999. року и тирва у континуитету по нєшка. Велї учашнїки за три децениї прешли през „Ружову заградку”, а кажди єй охабел цошка свойо. Фестивал, вєдно з тогорочним репертоаром, будзе мац 402 нови руски народни шпиванки, зняти у Радио Новим Садзе, а котри ше каждодньово емитую у нашей програми. На тот способ, велї з нїх вошли до наших обисцох, до нашей култури, постали наисце народни.
„Ружова заградка” нєшка фестивал Радио телевизиї Войводини, єдина фестивалска манифестация нашей Хижи, Покраїнского явного медийного сервису. То велька помоц и олєгчанє у роботи и орґанизациї прето же финансийно, и з адекватну потримовку у каждим смислу, технїчну, фахову, инфраструктурну и кажду другу, вельо лєгчейше порихтац єден таки Фестивал, алє и отримац його уровень, квалитет и препознатлїву форму котру „Ружова заградка” трима и чува уж вецей як 15 роки.
Кажди рок, починаюци од януара, чувствує ше окремна, позитивна енерґия медзи численима дїловнима єдинками у нашей Хижи, котри провадзаци орґанизацийни елемент у пририхтованю Фестивала. Велї заняти, коло 300 особи з нашей РТВ, уключени до його реализациї фестивалу, алє, вшелїяк, „Ружовей заградки” би нє було без композиторох, текстописательох, аранжерох и интерперетаторох.
Озда кажде хто у нашей музики цошка значи, лєбо ище лєм почал будовац свойо мено, уж участвовал на „Ружовей заградки” лєбо и далєй участвує и з рока на рок єй доприноши. Алє, на Фестивалу ше зоз своїма творами зявюю и авторе котри нє зоз нашей националней заєднїци, цо нам окреме мило. Велї з нїх у медзичаше розвили автентичне чувство за нашу музику и шпиванку, влапели єй дух и нїтку.
Тото цо окреме жадам наглашиц, то значенє „Ружовей заградки” за руску шпиванку, и вообще културу Руснацох, нє погриши ше кед ше пове же то роками найквалитетнєйши наш Фестивал, а особнє ше наздавам ше же и убудуце будзе моци отримац го и розвивац.
Юювилейне, 30. виданє „Ружовей заградки” ше отримує под мотом „На младих швет остава”. З тим порученьом сцеме указац же єст младих креативних людзох котри ше, кед раз станю на бину Студия „М”, кед виду пред публику, вше дзечнє одволую надалєй, поставаю состойна часц Фестивала, а нєраз и його ношителє. То єдини способ же би исти тоти млади особи видзели як ше учи шпивац нова шпиванка у провадзеню професийних оркестрох, як ше професийно знїма у студию и, на концу, як випатра кед зоз нашей продукциї останє тирваци музични запис на ношачу звука и наступ на концертним вечаре. Свидоми зме же єст и тих котри критикую Фестивал, алє ми их дзечнє поволуєме на сотруднїцтво зоз своїма идеями и креативносцу, бо дзвери Рускей редакциї Радия шицким отворени.
Вшелїяк, жадам визначиц же сом радосна же сала Студия „М” вше полна, же маме вирну публику котра нас провадзи кажди рок и з тей нагоди им дзекуєм и поволуєм на нове друженє. По наших рахункох, през тоти 30 роки фестивал у Студию „М” Радио Нового Саду нащивели вецей як 12 000 людзе. Окреме визначуєм же за тот фестивал найзначнєйше сотруднїцтво медзи музичну продукцию, музичну редакцию и рускима редакциями РТВ.
Медзитим, „Ружова заградка” би нє була така без наших вельочислених спонзорох котри нас потримовали и у чежких часох, а потримую нас и нєшка, бо дзекуюци праве им, Фестивал ше после музичней часци предлужує у голу Студия „М” на нєзаобиходним друженю. Так „Ружова заградка” постала и место сходзеня наших людзох зоз рижних бокох, од хторих ше велї праве ту, голєм раз до рока стретню, видза и наприповедаю медзи собу.
Тогорочна „Ружова заградка” будзе на нєдзелю, 1. марца, у Студию „М” Радио Нового Саду. Фестивал почнє з отвераньом вистави на 19,30, а на 20 годзин почнє його музична часц. Поволуєм шицких любительох новей рускей народней шпиванки же би и того року були з нами и преславели наш 30. родзени дзень. 

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

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