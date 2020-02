Нащивена духовна обнова за вирних

РУСКИ КЕРЕСТУР – У манастире шестрох Служебнїцох Нєпорочней Дїви Мариї у Руским Керестуре вчера вечар отримана духовна обнова за шицких заинтересованих вирних, хтори виполнєли манастирску каплїцу.

Преподавач о. Пантелеймон Саламаха ЧСВВ зоз України з тей нагоди отримал преподаванє на тему: „Як стретнуц живого Бога”, хторе симултано прекладала ш. Авґустина Илюк.

О. Саламаха на интерактивни способ доводзел слухачох до ключних питаньох свойого преподаваня, хтори и сущни за християна, а то чи ше особнє стретли зоз живим Богом т. є. Исусом.

Пред тим нащивителє ше пририхтали зоз молитву Хресней драги, а духовну обнову шестри Служебнїци орґанизовали и за вирних у Вельким посце як пририхтованє за вельке швето Пасхи.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)