Емисия о Руснацох будзе емитована нєшка на РТС2

БЕОҐРАД – Друга по шоре емисия о Руснацох, котру прави Продукцийна ґрупа „Мрежа“ у циклусу емисийох о меншинских заєднїцох котри жию у Сербиї, под назву “Да нам није… Аутобиографија о мом народу”, будзе емитована нєшка на 16:57 г. на другей програми РТС (РТС2), преноши сайт Рускей редакциї РТВ.

У емисиї будзе слова о рускей музики, Радию РТВ Войводини, руским язику и театралней творчосци при Руснацох. О спомнутих темох буду бешедовац наша вокална солистка Саня Дивлякович, професор др Михайло Фейса, директор Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя“ Славко Орос и директор Дома култури Руски Керестур и режисер Владимир Надь Ачим.

Прешлу емисию, котра емитована 28. юния 2019. року, мож опатриц прейґ того линка.

О даскельо днї на сайту ПҐ „Мрежи“ будзе обявена и тота друга емисия о Руснацох.

