Нєшка бал КПД ,,Карпати”

ВЕРБАС – У Ресторану ,,Краль” у Вербаше нєшка вербаске КПД ,,Карпати” орґанизує свой бал.

Госцох будзе забавяц оркестер Дружтва, а очекує их и смачна вечера и томбола. Бал почнє на 20 годзин.

