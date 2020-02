Вишло нове число МАК-у

НОВИ САД – Вчера вишло фебруарске число младежского часопису МАК, а у нїм „У фокусу” розгварка з керестурскима ґимназиялцами штвартого року и їх планох по законченю штреднєй школи и упечатки Себастияна Надьового о Єрмениї.

У „МАК-овим колажу” пречитаце як ше Биляна Фирманова знашла у Воєней ґимназиї, а у „Куцику совитохˮ найдзеце совити за справованє у ресторану.

„Швет науки и технолоґиїˮ представя розлики медзи лаптоп и десктоп комютерами, док рубрика „Упознай себеˮ приноши тест – ришце го и дознайце кельо сце наисце щешлїви.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)