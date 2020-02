РУСКИ КЕРЕСТУР – Младежска ґрупа Драмского студия (ДС) „Арт” з Руского Керестура, нєшка премиєрно виведзе драм „Вина”, чий автора Небойши Ромчевича, а за хтору режию, преклад, адаптацию, сценоґрафию и вибор музики окончел Владимир Надь Ачим.

У улоги Ґоци бави Адриана Надь, а улогу Браци пребера Яким Винаї.

Представа будзе у Велькей сали Дому култури на 19,30 годзин, а уходнїца кошта 200 динари.

