НОВИ САД – Гуманитарни концерт „Ритем шерца” будзе отримани нєшка на 20 годзин у новосадским Руским културним центру (РКЦ). Концерт будзе орґанизовани у рамикох Америцкого совиту за медзинародне образованє, а на нїм наступя нашо млади музичаре хтори буду мац нагоду виражиц свою креативносц през музику.

За уход на концерт треба принєсц даяку скромну ствар зоз обисца як цо то прибор за школу, ношене облєчиво, лєбо препарати за гиґиєну. Тоти ствари буду донирани фамелиї Чапко зоз Руского Керестура.

