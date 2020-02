Нєшка бал и у Бикичу

БИКИЧ – У Доме култури у Бикичу нєшка будзе отримани 25. руски бал хтори орґанизує КПД „Иван Котляревски”.

Окрем добрей вечери, напою и томболи, госцох будзе розвешельовац „Пицикато бенд”.

