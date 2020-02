На „Ружовей заградки” 14 нови композициї

НОВИ САД – У новосадским Студию „М” наютре будзе отримани 30. ювилейни Фестивал новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка”.

Фестивал почнє на 19,30 годзин, кед у голу будзе отворена вистава фотоґрафийох Ивони Торма Джамич, а на 20 годзин почнє Фестивал, хтори ше будзе директно преношиц прейґ радия, телевизиї и интернет мрежи.

У змагательней часци Фестивала буду виведзени 14 нови композициї. Од того року композициї буду виводзени под шифру, та док тирва гласанє нє будзе ше знац же хто автор композициї, хто написал текст и хто розписал аранжман. Аж док ше буду преглашовац побиднїки дознаме хто авторе, а авторство будзе писац и на обявеним компакт диску, хтори ше подзелї после Фестивала.

Публика у Студию, попри фахового жирия, будзе мац нагоду гласац за даєдну зоз нових композицийох, а гласацки лїсток будзе випатрац так:

ДЗИВОЦКИ СМУТОК – Уна Молнар и Оливера Сапаньош, Шифра: „Чарне вино“

БУДЗЕМЕ ВЄДНО – Ивана Чордаш, Шифра: „Дрим тим“

ЧИ ТО ЛЮБОВ? – Дарина Михняк, Шифра: „Дунай“

МЕДЗИ НЄБОМ И ГВИЗДАМИ – Мирослав Малацко, Шифра: „НС 022“

РАДУЙ ШЕ – Ана Римар Симунович, Шифра: „Слунко-ружа“

ГЕЙ АБО НЄ – Валентина Салаґ и Тамара Салаґ, Шифра: „Гей або нє“

БЕТЯРЕ – Хлопска ґрупа РКЦ Нови Сад, Шифра: „Биле вино“

МАЦЕРОВО ПАМЯТКИ – Мирела Тимко, Шифра: „Шанса 2020“

ОДНЯТА ЛЮБОВ – Михайло Будински, Шифра: „Ядловец“

МЛАДИ ДЗИВКИ – Мишана ґрупа КУД „Жатва“ Коцур, Шифра: „20-21“

ПРЕД ВЕЧАРОМ – Катарина Кочиш, Шифра: „Панда“

ШНЇЄМ НОЦИ ЗОЗ ТОБУ – Саня Дивлякович, Шифра: „Актов“

ЛЄМ РАЗ ШЕ ЖИЄ – Йовґен Надь, Шифра: „Дорис“

НОВЕ РАНО – Танита Ходак, Шифра: „20-20“

У ревиялней часци того року будзе ретроспектива трицец „Ружових заградкох” дзе буду виведзени 14 вибрани композициї, алє з новима аранжманами на забавни способ. „Ружова заградка” того року укаже же кельо младих интерпретаторох Руснаци маю, на сцени буду три оркестри – Вельки тамбурови, Народни и Забавни оркестер.

У програми участвую коло 300 учашнїки, а после Фестивала будзе орґанизовани и коктел.

