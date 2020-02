Нови крочаї ґу заєднїцкому проєкту „Дунай нас злучує”

КУЛА – Локална самоуправа у Кули була вчера домашня роботней схадзки з нагоди наявеного прейґгранїчного сотруднїцтва медзи Сербию и Горватску. На схадзки догварени нови крочаї у витвореню заєднїцкого проєкту „Дунай нас злучує”.

Циль проєкту змоцньованє дружтвеного и економского розвою прейґгранїчного подруча през реализованє заєднїцких проєктох хторим ношителє национални меншини.

Най здогаднєме же єдна з иницияторох того сотруднїцтва и наша народна посланїца и членїца Националного совиту рускей националней меншини Олена Папуґа, хтора и предшедовала схадзки вєдно з домашнїм предсидательом Општини Кула Дамяном Миляничом, хтори и так потримал таку форму сотруднїцтва.

Як информує сайт локалней самоуправи, предсидатель Милянич з тей нагоди здогаднул же Општина Кула уж ма искуства у витворйованю подобних проєктох, а же схадзка отримана же би заинтересовани боки цо порихтанши дочекали розписованє новей програми прейґгранїчного сотруднїцтва.

Попри представительох Општини Кула и националних совитох рускей, словацкей и мадярскей националней меншини, були присутни и представителє Осєцко-бараньскей жупаниї, предствителє Горватскей националней ради Сербиї, Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-нацонални заєднїци, представителє Совитох националних меншинох зоз Сербиї и Горватскей, а медзи нїма и представителє Союзу Руснацох Горватскей, як и представнїки Фонду за европски роботи.

