Означени Национални дзень кнїжки

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” означели 28. фебруар – Национални дзень кнїжки, зоз пригодну програму у просторийох Школскей библиотеки.

З тей нагоди у програми хтора предложена на националним уровню участвовали шесцеро школяре хтори окреме любя кнїжку и читанє, та и красну литературу. Вибрани твори читали три школярки з пиятей класи – Лана Штранґар пречитала текст на анґлийским язику, Яна Варґа виривок зоз Тома Соєра по руски , а Ребека Сабадош поезию тиж на руским язику. Школярка осмей класи Емина Бики читала поезию по сербски, а ґимназиялци Себастиян Надь и Мария Горняк читали виривки зоз „Заградкара” Рабиндраната Таґора прешпивани на руски язик.

Було и заинтересованих школярох у публики, а тоту активносц обдумали професорки Невенка Пєщич, хтора и библиотекарка, и професорки руского язика – Каролина Джуджар спред основней и Люпка Малацко спред штреднєй школи.

На националним уровню тоту манифестацию порушало Дружтво школских библиотекох Сербиї, а з цильом порушовац шицких читац, пестовац мацерински язик, а евентуално з исту причину витвориц и повязованє школох зоз другима културнима институциями и дружтвами, або локалну заєднїцу.

