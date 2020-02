Дзецинска заградка достала комби превозку

ШИД – Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою вчера придало комби превозку Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“ у рамикох проєкта „Инклузивне предшколске воспитанє и образованє“, хтору запровадзує зоз финансийну помоцу Шветовей банки.

На комбию предшколски дзеци зоз валалох општини буду превожени до Шиду на рижни едукативни роботнї, алє и же би їх родичи лєгчейшє витворели права зоз социялней и других обласцох, з лєгчейшим приходом до институцийох до Шиду.

Превозку буду хасновац коло 124 дзеци, а спомнута програма будзе запровадзена у наступних трох рокох.

