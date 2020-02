Наградзеним зецом подзелєни Зборнїки

НОВИ САД – Вчера, 28. Фебруара, у Заводзе за културу войводянских Руснацох Дружтво за руски язик, литературу и културу подзелєло авторски Зборнїк зоз роботами, школяром хтори послали свойо роботи на Литературно-подобови конкурс Миколи М. Кочиша 2019. року.

Пецеро дзеци зоз новосадских школох и їх учительки Олю Яковлєв и Ана Марию Рац привитали Ирина Папуґа, секретар Дружтва и предсидатель Националного совиту Борис Сакач хтори им повинчовал и пожадал и далєй буц успишни, а потим им подзелєл нєдавно видруковани Зборнїк. Наградзеним дзецом и школяром по наших местох, як награда, уж подарована кнїжка Миколи М. Кочиша „Писнї и приповедки за дзеци”.

