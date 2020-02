Критична маса – Бициґлисти нєшка у центру Вербаса

ВЕРБАС – Нєшка, 29. фебруара, будзе отримана перша Критична маса у Вербаше.

Критична маса представя заєднїцке гонєнє бициґлох котре ше отримує у вецей як 300 городох ширцом швета. Циль тей подїї же би обрацела повагу на проблеми з котрима ше бициґлисти стретаю у каждодньовим транспорту.

Сход заказани за 16 годзин на Площи Николи Пашича, а орґанизаторе виначели же бициґла и добра дзека шицко цо потребне каждому хто жада участвовац.

– Гибайце у цо векшим числу же бизме ше дружели, гонєли бициґли и порушали младосц того места и околїска – поручели орґанизаторе.

