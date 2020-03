Нєшка почина Вельки пост по юлиянским календаре

ЕПАРХИЯ – У шицких парохийох нашей Епархиї св. Миколая, хтори ше ровнаю по юлиянским календаре, нєшка почина Вельки пост, штерацецдньови период пририхтованя за найвекше християнске швето, Пасху, хтора будзе 19. априла.

Вельки пост за вирних период духовного преглїбйованя през рижни одреканя – од єдзеня, рижних задовольствох, од свадзбох и явних вешельох, а и интензивованя духовного живота. Нєшкайши дзень и строги пост у єдзеню, стредами и пиятками ше посци побило – без меса.

За период Велького посту специфични Служби Божо преждеосвящених дарох, хтори ше служа у наших векших парохийох стредами и пиятками, як и побожносц Хресней драги хтора ше модлї нєдзелями.

