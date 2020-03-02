Потребне омасовиц членство

Прастара японска борецка схопносц и спорт у Руским Керестуре зажила штредком седемдзешатих рокох. Насампредз, дзекуюци школяром и студентом хтори ше з каратеом стретли на школованю у других, векших, городох. Були то часи велького ентузиязма и жажди младих же би звладали борецку технїку хтору карате понука. З початку Клуб нє бул самостойни, алє хлапци зоз Руского Керестура ходзели тренирац до КК „Гайдук”
зоз Кули, алє нєодлуга потим, од 1980. року, реґистровани КК „Русин”.
Од теди по нєшка прешло штерацец роки. Каратисти зоз Руского Керестура на змаганьох призначовали вельо замерковани успихи и до валалу ше врацали з численима припознанями, гоч нє мали вигодни условия за трениранє. Медзитим, було и чежки роки за тот спорт, лєбо схопносц.
КУЛМИНАЦИЯ ПРОБЛЕМОХ
– До нового 2020. року Карате клуб „Русин” вошол з єдного боку зоз наглашку же точно 40 роки як Клуб реґистровани и конституиновани и успишно робел, так повесц, по нєшка, кед ше зочує зоз вельким нєдостатком членства – гварел предсидатель Клубу и длугорочни тренер Михайло Орос.
Остатнї даскельо роки у Клубе єст вше менєй членох, а єден з векших проблемох и финансиї. З єдного боку, каса општинского Спортского союзу вше худобнєйша, а з другого боку и родичи младих каратистох хтори финанасовали одходи на змаганя, маю вше менєй можлївосци же би то и надалєй плацели и помагали.
– Мушим повесц же поцерпаме чи ше Клуб годзен отримац. Случело же ше нам єдна успишна ґенерация пошла, на школованє до других местох, а зочуєме зоз тим же єст мало дзеци цо сцу тренирац тот интересантни и за нїх, вшелїяк, хасновити спорт. Прето пробуєме тото кельо-тельо пременїц, гоч знаме же подобна ситуация и у других менших штредкох як цо и наш, а заш знаме же у Керестуре барз опадло интересованє дзецох и за други активносци, чи у култури, чи у других спортох, а на концу и дзеци єст вше менєй – толкує Орос.
Карате клуб Русин прето пробує омасовиц свойо членство починаюци од наймладших. Прето успишни и искусни каратистки Сара Планчак и Марина Роман уж нащивели керестурску дзецинску заградку и нїзши класи основней школи Петро Кузмяк и промововали дзецом тот хасновити спорт хтори и найлєпше почац тренирац одмалючка.
Як визначує предсидатель Орос, пробує ше зоз наймладшима робиц на лєгчейши рекреативни способ т. є. през бависко же би ше так приблїжели познєйше и ґу озбильному каратеу прето же карате то базични спорт хтори розвива координацию рухох, ту дзеци боси, у сухим, у цеплим, та то и єден вид физичней дисциплини так же то им на вельки хасен.
СЕМИНАР ЗА КАРАТЕ СУДИЙОХ И ТРЕНЕРОХ
У Спортскей гали у Руским Керестуре, 8. фебруара, отримани Лиценцни семинар за карате судийох, тренерох и випитовачох на уровню Карате федерациї Войводини, а домашнї технїчни орґанизатор бул Карате клуб „Русин”.
Як з тей нагоди виявел предсидатель Судийскей комисиї Шотокан карате союзу Сербиї, а источашнє и подсоюзу, одн. Карате федерациї Войводини, Дамир Милосавлєвич, на семинаре 34 тренере и 28 судийове потенциялни кандидати виполньовали одредзени тести, а потим у сали одробели и технїчну часц обуки.
На семинаре присуствовали и найлєпши каратисти Войводини же би ше технїчно усовершели, та и цо лєпше упознали з тим цо од нїх судийове глєдаю на змаганьох.
Домашнї спред КК „Русин, хтори тиж член Шотокан карате союзу Войводини, були предсидатель и тренер Михайло Орос и млада тренерка Марина Надь. Керестурски Клуб ше нєдавно врацел до того Шотокан карате союзу, а по словох Михайла Ороса, прето же там за нїх лєгчейши условия.
МАРИНА НАДЬ НАЙЛЄПША КАРАТИСТКА
У прешлим 2019. року за найуспишнєйшу каратистку у КК „Русин” вибрана Марина Надь хтора за тоту титулу достала пригодни погар. Марина ма чарни пас и тераз є у 7. карате класи. Тренирац у Русину почала од 5 рокох и там є активна и успишна уж 16 роки.