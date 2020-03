Саям образованя у Вербаше

ВЕРБАС – Прешлого тижня у Вербаше отримани Саям образованя ,,Кариєрне водзенє и совитованє” на котрим школяре закончуюцих класох основних и стреднїх школох вербаскей оптини мали нагоду видзиц понукнуца за предлуженє образованя у 19 стредньошколских и високошколских установох.

Саям образованя отворел предсидатель Дочасового орґану Општини Вербас Милан Ґлушац, и гварел же локална самоуправа вше будзе потримовац образовну систему и школярох котри преходза през ню. Помоцнїца предсидателя Општини Вербас задлужена за образованє Даница Парошки визначела же тот саям каждого року вше векши и вше вецей понука младим котри глєдаю напрям за предлуженє школованя.

Попри презентацийох школох и факултетох, саям означели и рижни роботнї и змисти наменєни окреме талантованим дзецом, як потримовка потреби афирмациї креативносци, а тиж и афирмация нєпреривного ученя, и по законченю школованя.

На Сайму образованя були и школяре осмих класох Основней школи ,,Братство єдинство” зоз Коцура. Як гварела школски психолоґ Андеа Секулович котра водзела школярох, шицко було добре орґанизоване.

– Шицки штанди були крашнє ушорени, у складу з напрямами котри понукали и шицки були любезни и порихтани одвитовац на питаня наших школярох. Дзецом ше найбаржей пачело же од самих школярох тих школох могли достац шицки информациї и упечатки зоз першей руки, а тиж могли и упознац професорох – визначела Секулович.

Саям образованя потримали Општина Вербас, Национална служба за занятосц, Канцелария за младих, Центер ученя ,,Никола Тесла” и Школа рисованя ,,Смужка”.

