Руснаци у Митровици орґанизовали забаву

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Всоботу, 29. фебруара, у Сримскей Митровици у Ресторану „Мали принц “ отримана забава з нагоди випровадзаня жими, а источасно преславени и родзени дзень Олґи Олєар Раїч, хтора свой дзень слави каждого штвартого року.

Забаву орґанизовали члени Подручней канцелариї НС у Сримскей Митровици, члени Здруженя „Руснаци“, як и Шпивацка ґрупа „Руски зарї“.

Олґи Олєар Раїч, длугорочней активисти у рускей заєднїци, поетеси и члену шпивацкей ґрупи, „Руски зарї“ одшпивали даскельо писнї зоз свойого репертоару, и зацикавели и других госцох на забави за руски шпиванки. Весела атмосфера прицагла и дзепоєдних старших членох шпивацкей ґрупи же би зашпивали и затанцовали.

Госцом грал оркестер „Ходоба и приятелє“ до вечарших годзинох.

За шлїдуюци рок Руснаци зоз Сримскей Митровици планую направиц руски бал, а тераз почали пририхтованя за програми у своїм городу и за Фестивал рускей култури „Червена ружа“.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)