БИКИЧ – Всоботу у Доме култури, у орґанизациї КПД „Иван Котляревски“, отримани традицийни и, того року, ювилейни 25 руски бал.

Баловац ше пришли коло 80 госци зоз Бикичу, Шиду, Беркасова, Бачинцох и других местох.

Орґанизаторе порихтали смачну вечеру, напой и богату томболу, а за добре розположенє ше остарал „Пицикато бенд“.

На балу були и нашо паноцове зоз Шиду, Беркасова и Бачинцох, як и представнїки локалней самоуправи.

