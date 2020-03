Отримана 30. „Ружова заградка”

НОВИ САД – Тогорочни 30. ювилейни Фестивал новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка” отримани внєдзелю, 1. марца, у новосадским Студию „М”. Святочно го отворел заменїк ґенералного директора Явней медийскей установи „Радио-телевизиї Войводини” Йожеф Клем.

Фестивал почал зоз виставу фотоґрафийох Ивани Торма Джамич, а предлужел ше зоз Фестивалом новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка” на котрим ше того року змагали 14 нови композициї компоновани у народним духу. Фестивал ше директно преношело прейґ радия, телевизиї и интернет мрежи.

Фахови жири, у составе: Миролюб-Мича Янкович, Олена Пушкаш, Сенка Станкович, Снежана Янюшевич Єфтич и Саша Сабадош внєдзелю вечар принєсол одлуку же побиднїк Фестивала композиция „Шнїєм ноци зоз тобу” автора Александра Човса котри написал и текст, аранжман написал Мирослав Пап, а одшпивала ю Саня Дивлякович. Друге место завжала композиция „Медзи нєбом и гвиздами” автора Перици Милетича котру интерпетовал Мирослав Малацко, а за чий аранжман награду достал Мирослав Пап. Треце место освоєла композиция „Млади дзивки” авторки Агнети Тимко Мудри котру виведла Мишана ґрупа КУД „Жатва“ зоз Коцура. Попри тих наградзених, фахови жири награду за найлєпши текст додзелєл Татяни Будински Дротар за писню „Однята любов” и Танити Ходак за интерпретацию писнї „Нове рано”.

Публика у Студию вибрала найлєпшу композицию по своїм смаку котру одшпивала Мирела Тимко „Мацерово памятки” автора Драґани Ґлувня Бабич, за котру текст написал Владимир Дїтко, а аранжман Боян Милинкович.

Ревиялна часц Фестивала того року була пошвецена ретроспективи трицец „Ружових заградкох”, композициї виведзени у нових аранжманох на забавни способ, а одшпивали их и вецей интерпретаторе. Младих интерпретаторох на сцени провадзели три оркестри – Вельки тамбурови, Народни и Забавни, а у пририхтованю цалого Фестивалу участвовали коло 300 особи.

