Отримани Бачков „Червено-били вечар”

ДЮРДЬОВ – Пияток, 28. фебруара, у ресторану на стадиону ФК „Бачка 1923” у Дюрдьове, отримани дзевяти Спортски бал „Червено-били вечар”.

На бал пришли 130 особи зоз Дюрдьова, Жаблю, Ґосподїнцох, Шайкашу и Нового Саду. Главну награду – телевизор, котри обезпечела Управа Клуба, достал Петар Ваврин з Нового Саду. Другу награду по вредносци – климу, достал Неманя Тохоль зоз Дюрдьова, а трецу, пейц днї у Атомскей банї, Душко Малеш тиж зоз Дюрдььова.

За музику бул задлужени шпивач Драґиша Митич Ґиле, а балованє тирвало до ранших годзинох. Бал орґанизовал Управни одбор Фодбалского клуба „Бачка 1923” з Дюрдьова.

