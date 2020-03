Моцни емоциї на премиєри представи „Вина”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 29. фебруара, у Велькей сали Дома Култури у Руским Керестуре ґлумци младежскей ґрупи Драмского студия „Арт” виведли премиєру драми „Вина”, автора Небойши Ромчевича, а у режиї Владимир Надя Ачима.

Двойо млади людзе, Ґоца и Браца, хторих ґлумя Адриана Надь и Яким Винаї, и попри терхи хтору цагаю зоз прешлих малженствох, пробую основац нову, здраву фамелию у нє таким здравим дружтве хторе их окружує. Надьовей и Винайови зоз ґлумецку схопносцу удало ше пренєсц на публику тото найважнєйше – глїбоки емоциї хтори тота психолоґийна драма ноши.

Сценоґрафия, вибор музики, звучни и шветлово ефекти, диялоґи и прешвечлїва интерпретация младих ґлумцох допринєсли же би представа „Вина” на патрачох зохабела моцни емотивни упечаток.

Автор тексту Небойша Ромчевич, режию, преклад, адаптацию, сценоґрафию и вибор музики окончел Владимир Надь Ачим, костимоґраф була Таня Орос, суфлер Ивана Планчак, тон-майстор Владимир Бесерминї, майстор шветла Желько Пашо, бински роботнїк Дюра Хома, а декорацию вибрали Ана Костич и Сара Планчак.

