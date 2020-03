НОВИ САД – Новинарска асоцияция Руснацох (НАР) презентацию дзешецрочней роботи и иснованя тей орґанизациї означи на пияток, 6. марца на 12 годзин, на Сайму кнїжкох у Новим Садзе.

Презентация будзе отримана на штанду „Днї всесловенскей култури”, у просторе главного уходу Новосадского сайма.

На подїю поволани члени НАР-у, учашнїки у реализациї його проєктох и шицких котри на було яки способ потримю роботу тей асоцияциї.

