У церкви обновени иконостас

СРИМСКА МИТРОВИЦА – После велїх роботох звонка и знука у церкви Вознесения Господнього у Сримскей Митровици, остало ище докончиц роботи на иконостасу, то єст обновиц очкодовани часци на верху иконостаса, котри уж велї роки хибели, або були очкодовани.

Инициятор тей обнови бул дзияк Ярослав Прецеп, котри пренашол доброго резбара, Миленка Крстича зоз Сримскей Митровици, котри виробел два идентични прикраски, а всоботу, 29. фебруара, ше их поставело на иконостас.

До акциї ше уключели насампредз фамелия фасадера Ходоби, котри поставели високу скелу, а намесцанє цалком нових прикраскох обезпечел волонтер Насторко Лотоцки. Вон тиж помоцнєл и други прикраски котри вишели и могли одпаднуц.

Як видно зоз старих фотоґрафийох, тото очкодованє видно ище давного 1973. року и конєчно сримскомитровицки парохиянє дожили радосц пред Вельконоцним постом, же би видзели комплетовани иконостас.

