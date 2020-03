ШИД – На подручу општини Шид урядово реґистровани 1 540 миґранти у трох прилапююцих центрох, цо представя поступне звекшанє числа.

У Адашевцох реґистровани 949 миґранти, у Принциповцу 397, а у Шидзе 194, и по словох Др Крсти Куреша, главного координатора здравствених службох, їх здравствени стан задоволююци.

На подручу општини уж даскельо днї стационовани окремни моци безпечносци МУП Сербиї пре зоперанє инцидентних ситуацийох.

