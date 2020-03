Отримани Бал и у Вербаше

ВЕРБАС – У Ресторану ,,Краль” у Вербаше всоботу, 29. фебруара, вербаске Културно-просвитне дружтво ,,Карпати” отримало свой, того року 30. традицийни Бал.

Шицких госцох привитали предсидатель Дружтва Славко Барановски, як и предсидатель Дочасового орґану Општини Вербас Милан Ґлушац и представнїки локалней самоуправи.

На Балу, окрем домашнїх, було госцох зоз Коцура, Руского Керестеру, Кули, Нового Саду, Дюрдьова, Нового Орахова, аж и зоз Словацкей.

За шицких нащивительох була обезпечена смачна вечера, богата томбола и наградне забавне бависко – рулет танєц.

За музику бул задлужени оркестер ,,Карпати”, а у добрим розположеню, писнї и танцу шицки уживали до позних годзинох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)