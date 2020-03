Нєшка презентация Розвойного фонду Войводини

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 3. марца, у просторийох Месней заєднїци у Руским Керестуре, у орґанизациї ЛАҐ „Шерцо Бачкейˮ и Канцелариї за локални економски розвой Општини Кула, будзе отримана презентация Розвойного фонду Войводини (РФВ) и схадзка представнїкох ЛАҐ-у и КЛЕР-а зоз локалним актерами.

Представнїки РФВ представя вигодносци хтори понукаю реґистрованим польопривредним ґаздовством, правним особом и поднїмательом, кредитни линиї за польопривреднїкох и за польопривредни ґаздовства, длугорочни кредити за купованє жеми, краткорочни кредити за обрацаюци средства у польопривреди и длугорочни кредити за набавку польопривредней механїзациї.

Буду представени и можлївосци хтори понука ИПАРД програма, субвенционовани камати за систему за наводньованє, етно туризем и туризем, як и други вигодносци.

Присутним ше представи и Здруженє ЛАҐ „Шерцо Бачкейˮ, а презентация почнє на 11 годзин.

