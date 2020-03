РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурским Доме култури у Хорскей сали нєшка будзе схадзка Орґанизацийного одбору 52. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, на хторей би мал буц утвердзени термин и репертоар тогорочного Мемориялу.

Смотра драмскей творчосци Руснацох у Сербиї почнє 27. марца, а будзе закончена 5. априла и мали би буц виведзени вєдно 11 представи – седем за старших и штири дзецински.

Нєшкайша схадзка Орґанизацийного одбору будзе на 12,00 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)