Вецей як 1 000 роботни места на новосадским Сайме обезпечованя роботи

НОВИ САД – Город Нови Сад и Национална служба за обезпечованє роботи – Филияла Нови Сад, орґанизую 30. Саям обезпечованя роботи нєшка од 10 до 15 годзин, у голу Мастер центра на Новосадским сайме, преноши сайт Рускей редакциї РТВ.

Участвованє потвердзели коло 60 давателє роботи, хтори приявели вецей як 1 000 шлєбодни роботни места у електротехнїчним, комерциялним, тарґовецким, будовательним, машинским, здравственим, текстилним и погосцительним фаху. Найвекшу шансу найсц роботу буду мац роботнїки у продукциї и тарґовини, а нагоду достаню и ИТ девелопере, будовательни инженєре, дефектолоґове-лоґопедове, инженєре технолоґиї, комерциялисти, тарґовци, конфекционере, маґационере, електричаре, козметичаре, медицински технїчаре, месаре и други.

Кандидати би требали зоз собу вжац вецей прикладнїки роботней биоґрафиї.

