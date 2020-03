На СПЕНСУ отворена Осмомарцовска предайна вистава

НОВИ САД – Явне подприємство „Спортски и дїловни центер Войводина” (СПЕНС) од нєшка по нєдзелю 8. марец, на першим поверху орґанизує Осмомарцовску предайну виставу ручних роботох, квеца и здравей поживи, од 8 по 20 годзин.

Шицки нащивителє буду мац нагоду на єдним месце купиц квеце, слики, сувенири, мед и пчолово продукти, козметику, бижутерию, ткани продукти ручно виробени и розлични уметнїцки продукти.

Нєшка на 18 годзин, у рамикох манифестациї, будзе отворена вистава роботох дзецох Предшколскей установи „Радосне дзецинство” на тему „Моя мама”.

