Вчера почал 26. Медзинародни саям кнїжкох у Новим Садзе

НОВИ САД – Тогорочни 26. Медзинародни саям кнїжкох у Гали Новосадского мастер центру у Новим Садзе вчера отворени зоз 25. виставу уметносци „Art Expo”, а нєшка и наютре будзе отримани и Медзинародни саям образованя „Драгокази”.

У рамикох „Драгоказох” будзе представене и Оддзелєнє за русинистику, чий штанд годно нащивиц през обидва днї од 10 до 19 годзин.

Свойо виданя на Сайму кнїжкох представи и Дружтво за руски язик, литературу и културу на штварток, 5. марца, на 16 годзин.

Як уж скорей наявене, НВУ „Руске слово“ промоцию своїх виданьох будзе мац на пияток, 6. марца на 13 годзин, а Завод на 14 годзин. Руски кнїжки буду виложени на штанду Покраїнского секретарията за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)