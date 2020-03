Покраїнски виберанки буду 26. априла

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей скупштини Иштван Пастор вчера розписал покраїнски виберанки, як часц усоглашеней общей виберанковей процедури. То значи же од нєшка можу почац виборни активносци за виберанки котри буду отримани 26. априла.

Пастор здогаднул гласачох же ше покраїнски виберанки отримує по пропорцийней виборней системи и поволал гражданох же би вихасновали свойо право гласа и вибрали 120 посланїкох до войводянского парламенту.

–Поволуєм гражданох же би зоз своїма гласами одлучели хто их у наиходзацим периодзе будзе представяц у покраїнским парламенту – гварел Пастор.

Як скорей наявене, нєшка би предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич требал розписац парламентарни виберанки, а наиходзацих дньох предсидателька Народней скупштини Мая Ґойкович локални виберанки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)