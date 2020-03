Дератизация будзе и у Керестуре

КУЛА – Оддзелєнє за инвестициї, защиту животного штредку и енерґетски менаджмент обвисцує гражданох же ше на териториї општини Кула од нєшка почнє окончовац дератизация.

Окончи ше систематске знїщованє чкодлївцох у школских и предшколских установох на териториї цалей општини, як и обисцох у населєних местох Сивец, Руски Керестур, Крущич и Липар.

Дератизация безплатна за шицких гражданох. Потребне оможлївиц фаховим оперативцох же би поставели препарати, як и же би ше притримовали упуствох цо достали. У рамикох тей акциї будзе ше хасновац сучасни биоцид препарат з одложеним дїйством у фабричним пакованю по єдну килу. Гражданє шицки упутства за хаснованє и мири защити достаню видруковани на пакованю.

