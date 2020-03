ШИД – Поверенїк за вибеженцох и миґрациї Небойша Илич виявел вчера же на подручу општини Шид защицени шицки гражданє и їх маєток, после приходу окремних моцох полициї, а пре даскельо инцидентни ситуациї предходних дньох хтори виволали миґранти.

Илич додал же у трох прилапююцих центрох за миґрантох на подручу општини Шид єст ище даскельо шлєбодни места одвитуюци на питанє цо ше случи кед евентуално наидзе векша габа миґрантох.

