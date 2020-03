Отримана схадзка Скупштини општини

ШИД – Вчера отримана схадзка Скупштини (СО) Шид на хторей одборнїки вигласали вецей значни одлуки як цо урбанистичне реґулованє одредзених часцох городу, а тиж и вецей одлуки з компетентносци Штаба за позарядово ситуациї – од Звита о роботи за прешли рок, по План роботи за 2020. Рок, а прилапени и Оперативни план охрани до вилївох.

Прилапени и звити о розходох Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“ и Народней библиотеки „Симеон Пищевич“ за 2019. рок.

СО тиж прилапела и звити о роботи шицких 19 месних заєднїцох на подручу општини за прешли рок и прилапени Звит Комисиї за родну ровноправносц за прешли рок.

На початку схадзки, СО потвердзела мандат одборнїкови Васи Арсеновичови, пензионерови зоз Шиду спред Сербскей радикалней странки после задзекованя на одборнїцку функцию Цветина Аничича (СРС) на прешлей схадзки СО.

