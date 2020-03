Активносци у марцу у рамикох проєкту ,,Здрава жена – моцна жена”

ВЕРБАС – У вербаскей здравственей установи у марцу буду орґанизовани даскельо здравствено-воспитни активносци за жени котри вєдно запровадзую Министерство здравя Влади Сербиї и Дом здравя ,,Велько Влахович” Вербас у рамикох проєкту ,,Здрава жена – моцна жена”.

По програми, 5. и 19. марца у периоду од 16 по 18 годзин у Поливалентней патронажи жени годни достац шицки нєобходни совити о карциному гарлочка плоднїци и першох, полним и репродуктивним здравю женох, як и о ХПВ инфекциї и вакцини. У тих терминох, жени котри нє буду у можлївосци присц до Дому здравя шицки информациї и совити годни достац на число телефона 064/ 846 81 05, а на тот способ годни и заказац превентивни ґинеколоґийни препатрунки.

Превентивни ґинеколоґийни препатрунки годно зробиц 7. марца, 14. марца, 21. марца и 28. марца у периоду од 8 по 12 годзин.

Жени зоз инвалидитетом годни зробиц превентивни ґинеколоґийни препатрунки без класичного заказованя 7. и 14. марца, за вецей информациї обявиц ше на число телефона 062/ 509 320.

У дзецинскей заградки ,,Бубица” у Вербаше 20. марца на 17 годзин будзе отримане преподаванє дзе шицки заняти у Предшколскей установи ,,Бошко Буха ” годни дознац вецей о превенциї карциному першох и информовац ше о самопрепатрунку.

