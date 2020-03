КОЦУР – У коцурскей Библиотеки ,,Данило Киш” нєшка, 4. марца, будзе отримана промоция кнїжки писательки Тат`яни Лош ,,Вони пременєли Сербию” (,,Оне су промениле Србију”).

З тей нагоди будзе отворена и вистава сликох уметнїцох аматеркох зоз Коцура.

Програма почнє на 19 годзин у просторийох Библиотеки.

