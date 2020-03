Умар Штефан Гладик

ҐОРЛИЦЕ (ПОЛЬСКА) – Вчера, 3. марца у Билянки, валалє на Лемковщини у Польскей, умар инженєр рударства, дружтвени роботнїк и предсидатель Здруженя Лемкох у Ґорлицох. Штефан Гладик умар у 73. року живота. На свою остатню драгу будзе випровадзени на штварток, 5. марца, у православней церкви Покрови Пресвятей Богородици у Билянки.

Под час мандату предсидателя Здруженя Лемкох Штефан Гладик вецей раз бул госц у Войводини на рижних наших манифестацияох. Дзечнє примал Руснацох и Українцох на Фестивал „Лемковска ватра” у Ждинї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)